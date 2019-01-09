Иркутян приглашают на презентацию книги «Алтан-Хайша – Золотые ножницы»

Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Презентация книги художников-иллюстраторов Ирины и Ольги Ертахановых «Алтан-Хайша – Золотые ножницы» пройдет 12 января в иркутской галерее Виктора Бронштейна.

Как сообщает пресс-служба галереи, авторы лично представят новое издание. Иллюстрированная книга создана по мотивам одноименной бурятской сказки. История посвящена мудрой девушке, которая проявляет смекалку и остроумие, решая заданные ханом загадки.

Ирина и Ольга Ертахановы стали авторами иллюстраций и адаптировали текст, представив его в двусторонней книжке-гармошке на русском и бурятском языках. Единая иллюстрация, выполненная тушью и акварелью, проходит через весь сюжет. Страница за страницей сказочные образы погружают читателя в таинственный волшебный мир, пишет пресс-служба галереи.

На творческой встрече сестры-художницы подробно расскажут о создании книги. Гости смогут увидеть оригинальные листы с иллюстрациями работ. Во время презентации художницы прочитают отрывок из сказки. Все гости смогут пообщаться с авторами, задать вопросы, приобрести и подписать книгу.

Начало мероприятия в 17:00. Предварительное бронирование билетов по телефону: (3952) 75-60-30.