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Культура
30.04.2018

Иркутян приглашают на спектакль театра танца Владимира Лопаева «PROдвижение»

Иркутск, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Пластический спектакль «Ева» театра танца Владимира Лопаева «PROдвижение» покажут в галерее Виктора Бронштейна 5 мая.

Как сообщает пресс-служба галереи, в танце актеры представят зарождение и возникновение новой жизни.

«Ева» – танцевальная аллегория появления новой жизни. Рождение Вселенной, человека и мельчайших клеток – все это есть в пластическом спектакле. «Кто она, мать всего сущего?» – на этот вопрос ответят герои постановки, отмечают в галерее. Через хореографию, музыку и игру света актеры стремятся прикоснуться к душе зрителя, вызвать у него яркие ассоциации и эмоции.

Постановка – премьера этого театрального сезона. Гости галереи Виктора Бронштейна увидят спектакль одними из первых.

Возрастное ограничение 6+. Сбор гостей в 19:30. Начало спектакля в 20:00. Продолжительность – один час. Без антракта. Стоимость билетов – 700 рублей. Предварительное бронирование билетов по телефону: (3952) 66-55-06.

СПРАВКА:

  • Первый пластический театр появился в Иркутске в 2014 году – его основал режиссер и хореограф Владимир Лопаев. Актеры отказались от слов, произносимых с подмостков, и выбрали выразительным средством язык движения. В Москве на фестивале экспериментального танца театр попал в десятку лучших коллективов.

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