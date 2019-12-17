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Культура
18.12.2019

Иркутян приглашают на вечер памяти Владимира Соколова

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в отделе истории городского музея имени Сибирякова 18 декабря пройдет вечер памяти иркутского пианиста, композитора, педагога Владимира Соколова.

Как сообщает пресс-служба музея, на нем можно будет послушать исполнителей Наталью Морозову, Ирину Сараеву, Дмитрия Лютикова, Анну Глухих, Елену Подорожко. Также там выступят скрипичный квартет Иркутского областного музыкального колледжа имени Шопена под руководством Татьяны Акимовой; саксофонист Владимир Антипов.

Кроме того, запланирована встреча с поэтом Риммой Соколовой. Также в программе музыка Владимира Соколова.

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Вход свободный, начало в 17 часов. Адрес: Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 16 «А».

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