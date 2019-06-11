Иркутян приглашают на выставку «Байкал в произведениях классиков советского искусства»

Иркутск, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства областного художественного музея 14 июня в 16.00 открывается выставка «Байкал в произведениях классиков советского искусства».

Как сообщает пресс-служба музея, это вторая часть большого выставочного проекта «Священное море Сибири», реализуемого Иркутским областным художественным музеем имени Сукачева и Иркутским отделением Союза художников. Экспозиция позволяет заново посмотреть на традиционные идеи и ценности изобразительного искусства советского периода. На выставке представлены произведения живописи и графики, созданные в период 1930-1980-х годов ХХ века художниками Москвы, Петербурга и Иркутска.

Бесконечно разнообразная природа Прибайкалья вдохновляла мастеров разных художественных направлений ХХ века, отмечают в музее. Эти ландшафты писали многие живописцы, очарованные диковинными местами. Взгляд со стороны на озеро Байкал и его окрестности представлен произведениями мастеров московской (Георгий Нисский, Владимир Гаврилов, Олег Толстой, Лазарь Новицкий) и ленинградской (Вячеслав Загонек, Юрий Подляский) школ живописи.

В искусстве региона изображение природы неслучайно занимает доминирующее положение. Для многих художников Байкал служит постоянным источником творческого вдохновения и стимулом к созданию новых произведений. Среди имен, представленных на выставке – лучшие представители иркутской живописной школы. Торжественная или лирическая песнь о любви к родной земле воплотилась в целом ряде произведений художников старшего поколения: Бориса Лебединского, Аркадия Гутерзона, Евтея Симонова, Виталия Рогаля, Александра Руденко, Владимира Томиловского.

В экспозиции представлены произведения выдающихся иркутских художников-графиков, чьи имена знакомы каждому любителю и ценителю изобразительного искусства: Бориса Лебединского, Анатолия Аносова, Раисы Бардиной-Шпирко, Александры Мадиссон. Их творчество связано с нашим краем, во многом обусловлено природой и историей Прибайкалья.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 14 июня в 16.00 в Галерее сибирского искусства (ул. К. Маркса, 23) и будет работать до 21 июля. Вход на открытие – свободный. Телефон для справок: 33-43-89.