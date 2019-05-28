Иркутян приглашают на выставку «Фаберже и постФаберже»

Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в Усадьбе Сукачева 30 мая в рамках долгосрочного проекта «Особая кладовая» открывается выставка ювелирного и камнерезного искусства «Фаберже и постФаберже».

В экспозиции – изделия фабрики Карла Фаберже из собрания Иркутского художественного музея, а также произведения современных мастеров Иркутска, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает пресс-служба музея.

Иркутский художественный музей – один из немногих в стране и единственный в Сибири обладает прекрасной коллекцией изделий, выполненных на знаменитой фабрике Карла Фаберже. Есть в Иркутске и продолжатели его традиций – Союз камнерезов и ювелиров Байкальского региона в рамках проекта «Особая кладовая» уже несколько лет представляет в выставочных залах музея работы лучших мастеров ювелирного и камнерезного искусства России.

На открытии выставки можно будет увидеть видеообращение искусствоведа, историка ювелирного искусства, почетного академика Российской академии художеств и эксперта Антикварного дома Christies Валентина Скурлова, который расскажет о связи Иркутской губернии с историей фирмы Фаберже. Помимо экспонатов из фондов Иркутского художественного музея, в экспозиции представлено более 50 произведений современных мастеров Иркутской области, Якутии, Санкт-Петербурга, среди которых Сергей Фалькин, Александр Веселовский, Наталья Бакут, Сергей Гаврилов и другие.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 30 мая в 16.00 в Усадьбе Сукачева (Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 112) и будет работать до 30 июня. Вход на открытие – свободный. Телефон для справок: 53-12-24.