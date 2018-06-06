Иркутян приглашают на выставку к 100-летию канонизации святителя Софрония (Кристалевского)

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 8 июня в 16.00 откроется выставка «Устроитель дома Божия», посвященная 100-летию со дня канонизации святителя Софрония (Кристалевского).

Как сообщает пресс-служба музея, выставка познакомит с биографией и деятельностью святителя Софрония (Кристалевского), третьего епископа Иркутского и продемонстрирует уровень развития Иркутской епархии в период деятельности святителя Софрония, который пришелся на 1754-1771 годы.

Святитель Софроний развернул плодотворную работу в епархии и оставил о себе память как талантливый управленец, миссионер и просветитель. Ему удалось организовать процесс обучения местного духовенства для укомплектования причтов, также при нем многие деревянные храмы в городе были перестроены в каменные.

Выставка отражает три направления деятельности святителя: упорядочивание дел епархии после долгого безначалия, освящение новых каменных храмов, миссионерская деятельность.

Первое направление представлено копиями документов, сохранившихся в Государственном архиве Иркутской области в фонде Духовной консистории. Второе направление деятельности святителя продемонстрировано изображениями церквей, которые были выстроены заново и освящены, или перестроены при епископе Софронии, а также предметами, относящимися к истории иркутских церквей. При Софронии был существенно расширен кафедральный храм города – Богоявленский собор, достроена колокольня к Спасской церкви, выстроены новые каменные Тихвинская, Троицкая, Знаменская, Чудотворская церкви, Вознесенский собор.

Миссионерская деятельность Софрония представлена предметами, необходимыми для проведения богослужений и таинств в походных условиях. Владыка Софроний стремился увеличить число последователей Православной церкви среди коренного населения Сибири, и ради этого совершал длительные поездки по епархии.

Еще один раздел расскажет о прославлении владыки в сонме святых Русской православной церкви. Посетители увидят подлинные документы, посвященные канонизации владыки Софрония.

Выставка продлится до 22 июля по адресу: ул. Карла Маркса, 13. Телефон 20-03-68.