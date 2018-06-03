Иркутян приглашают на выставку каслинского литья из фондов Ангарского городского музея и Музея часов

Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском городском выставочном центре имени Рогаля открыта выставка каслинского литья из фондов Ангарского городского музея и Музея часов.

Как сообщает пресс-служба музея истории Иркутска, экспозиция показывает чугунные часы и художественные изделия из чугуна конца 19-начала 20 века, сделанные по технологии знаменитого каслинского литья. На выставке представлено и современное каслинское литье. Демонстрируются произведения «кабинетного» направления: скульптура, пепельницы, шкатулки, декоративные вазы, тарелки. Выставка знакомит с гжельской росписью из фарфора.

Художественная обработка металла исстари была широко развита в России. Особое и заслуженное признание снискало себе каслинское чугунное литье. Тонкость ажурного рисунка, точность моделирования, четкость силуэта, тщательность отделки сделали каслинские изделия подлинными произведениями искусства.

Разнообразные темы представлены в оформлении сувенирных часов: иллюстрация к басне Крылова «Ворона и лисица», охотничья тема, образ могучего медведя и веселого клоуна. Любимая уральская тема (сказки Бажова) находит свое отражение в часах «Каменный цветок» и «Хозяйка медной горы».

Выставка будет работать в Иркутске до 1 сентября 2018 года. Справки по тел. 200-365.