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Культура
25.03.2019

Иркутян приглашают на выставку «Мы все из детства»

Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском городском выставочном центре имени Рогаля 26 марта в 16.00 состоится открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Мы все из детства».

Как сообщает пресс-служба музея города Иркутска, выставка организована «Союзом мастеров народного искусства «Оникс» в рамках шестого международного фестиваля «Хоровод ремесел на земле Иркутской».

В экспозиции представлены куклы ручной работы, топиарии, картины из камня, живопись детей, народные куклы, ткачество.

Справки по телефону: (3952) 200-365.

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