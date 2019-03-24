|Культура
|25.03.2019
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Иркутян приглашают на выставку «Мы все из детства»
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Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском городском выставочном центре имени Рогаля 26 марта в 16.00 состоится открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Мы все из детства».
Как сообщает пресс-служба музея города Иркутска, выставка организована «Союзом мастеров народного искусства «Оникс» в рамках шестого международного фестиваля «Хоровод ремесел на земле Иркутской».
В экспозиции представлены куклы ручной работы, топиарии, картины из камня, живопись детей, народные куклы, ткачество.
Справки по телефону: (3952) 200-365.
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