Иркутян приглашают на выставку «Не боги горшки обжигают»

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея 24 мая откроется выставка «Не боги горшки обжигают».

Как сообщает пресс-служба музея, она посвящена 55-летию керамического отделения Иркутского художественного колледжа имени Копылова. В экспозиции – около 200 произведений выпускников отделения (керамика, графика, фотографии, компьютерная графика).

Керамическое отделение Иркутского художественного колледжа имени Копылова было открыто в 1963 году. Инициатором его создания и первым преподавателем по композиции керамики стал Народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств, мастер художественной обработки стекла Борис Бычков. Именно ему удалось поднять работу отделения на должный творческий уровень. Значительную роль в освоении технологии керамического производства сыграли Алексей Штанько, Владимир Агафонов, Людмила Назарова, Светлана Таволжанская. С 1990 года ведущим педагогом является Людмила Назарова – выпускница Иркутского художественного училища и Свердловского государственного университета, директор колледжа.

За 55 лет существования керамическое отделение окончили около 400 студентов. Многие из них продолжили образование в высших художественных учебных заведениях Москвы, Ленинграда, Красноярска, стали высококлассными специалистами. Иркутское художественное училище гордится своими выпускниками, среди которых много известных мастеров, формирующих художественную жизнь Иркутска: Георгий Борисов, Андрей Поляница, Светлана Уварова и другие.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 23 мая в 16.00 в Галерее сибирского искусства (ул. К. Маркса, 23) и будет работать до 16 июня. Вход на открытие – свободный. Телефон для справок: 33-43-89.