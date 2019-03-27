Иркутян приглашают на выставку «Театральная палитра»

Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Выставка «Театральная палитра» открылась 27 марта в Международный день театра в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея.

Как сообщают в пресс-службе музея, она приурочена к Году театра в Российской Федерации.

Образное решение выставки придумал главный художник Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова Александр Плинт.

– Название «Театральная палитра» возникло не случайно. Мы сознательно отошли от идеи представлять каждый театр области отдельно, и наоборот постарались все перемешать, чтобы и создать своеобразную палитру театральной жизни региона, где каждый театр – большой или маленький, с богатой историей или появившийся не так давно – вносит неповторимую цветовую гамму в общую картину театрального искусства Приангарья, – пояснил Александр Плинт.

На выставке можно увидеть редкие документы и фотографии из фондов краеведческого музея, которые рассказывают об истории театральной жизни региона в начале ХХ века. Изюминкой выставки стал макет здания Иркутского драмтеатра, созданный в конце 1970-х годов народным артистом Виктором Егуновым. Его удалось недавно отреставрировать на средства ООО «Газпром добыча Иркутск».

Экспонаты для выставки предоставили: Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова, Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского, Иркутский областной театр юного зрителя имени Вампилова, Иркутский областной театр кукол «Аистенок», Иркутский областной театр-студия «Театр пилигримов», Иркутский городской театр народной драмы, Черемховский драматический театр имени Гуркина, Братский драматический театр, Усть-Илимский театр драмы и комедии.

Оригинальная идея нашла нестандартное воплощение. По периметру зала смонтированы большие объемные буквы, которые образуют слово «театр». Внутри располагается театральная бутафория, реквизит, куклы, фото и афиши. В оконных проемах зала создана имитация витражей с подсветкой, на которых изображены сюжеты на театральную тематику. Между витринами на манекенах располагаются сценические костюмы. В зале размещаются макеты театральных постановок.

В центре зала на специальных передвижных зеркальных конструкциях представлены фото театральных постановок и афиш. Флажки на гастрольном глобусе покажут, в каких частях света побывали театры региона.

КООРДИНАТЫ:

Выставка будет работать до 20 марта 2020 года по адресу: ул. Карла Маркса, 2. Тел. 33-34-49.