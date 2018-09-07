Иркутян приглашают на выставку «Традиции и современность»

Иркутск, 8.09.18 (ИА "Телеинформ"), - Иркутян 12 сентября в 16.00 приглашают на выставку «Традиции и современность».

Как сообщают организаторы, эта выставка знакомит с творчеством талантливых мастеров Союза «Оникс», создающих на основе традиционных ремесел удивительные современные художественные изделия ручной работы, созвучные нашему времени.

Людмила Пономарева представляет авторскую коллекцию платьев, созданных вручную в технике мокрого валяния. Использует элементы бурятского костюма в современной одежде, предпочитает натуральные материалы – шелк, лен, хлопок.

Галина Откидач работает в технике художественной обработки бересты. Для создания картин она использует темперные краски, считает, что они ближе к природе и очень подходят к бересте, подчеркивая глубину пространства, тем самым создавая ощущение 3D.

Наталья Сиваева подготовила для экспозиции коллекцию вязаных игрушек, а Наталья Мельникова – народных кукол. Художественным вязанием крючком Наталья Сиваева увлекается с детства, посещала творческие кружки еще в школе. Алексей Сералидзе работает с чеканкой по металлу, создал богатую галерею образов на современные, исторические и фольклорные сюжеты.

Зритель увидит украшения из бисера Марины Соколовой, которая создает также одежду для коллекционных кукол и шьет сценические костюмы. На выставке Марина Соколова представит серию работ «женские украшения» в технике бисероплетения. Семейная пара Марина Антонова и Андрей Балобешкин известны своими работами из войлока и резьбы по кости. Их работы уже находятся в коллекциях во многих странах мира.

Работы Галины Галановой – это оригинальная коллекция авторских миниатюр (румбоксов), которая рассказывает об обстановке и интерьере эпохи, которая ушла безвозвратно. Миниатюры выполнены в масштабе 1:12 – бабушкин дом, кабинет сотрудника милиции, квартира свекрови и др. Любовь Торобатова представляет вышитые картины в технике бисероплетения.

Все участники выставки являются лауреатами и дипломантами городских конкурсов и фестивалей, в том числе международных.

Выставка будет работать до 14 ноября 2018 года.