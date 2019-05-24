Иркутян приглашают на выступление ансамбля «Коты-аристократы»

Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 25 мая в 18.00 на выставке редких музыкальных инструментов «Струны, клавиши и не только» выступит ансамбль Иркутского областного музыкального колледжа имени Шопена «Коты-аристократы». Как сообщает пресс-служба музея, коллектив исполнит джазовые произведения разных композиторов. Напомним, выступления музыкальных коллективов проходят на выставке «Струны, клавиши и не только» в течение ее работы по субботам до 11 июля 2019 года. Вход по прейскуранту музея. КООРДИНАТЫ: Адрес: ул. Карла Маркса, 13, тел. (3952) 20-03-68. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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