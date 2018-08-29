Иркутян приглашают на закрытие «Летних джазовых сезонов»

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 сентября состоится закрытие «Летних джазовых сезонов».

Как сообщает пресс-служба фестиваля «Джаз на Байкале», в День знаний на площади у памятника Александру Третьему в 18:00 иркутский ансамбль «Доктор Джаз» представит зрителям новую программу, с которой выступит в сентябре на крупных джазовых фестивалях «Kanazawa Jazz Street» в Японии и «Сентябрь в Тихвине» в Ленинградской области.

– В этом году традиционное закрытие «Летних джазовых сезонов» пройдет на новой площадке – вместо сцены на острове Юность выступим на площади у памятника Александру Третьему, – рассказал руководитель ансамбля «Доктор Джаз» Александр Филиппов. – Мы покажем иркутским зрителям совершенно новый музыкальный проект, который представим на международных фестивалях. Программа сочетает в себе джазовые традиции, яркие эксперименты и смелые импровизации.

В концерте «Летних джазовых сезонов» также примет участие музыкальная группа «Cuatro» из Читы. В программу коллектива включены известные композиции и мелодии собственного сочинения.

Напомним, проект «Летние джазовые сезоны» был запущен в 2016 году по инициативе мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. В этом году открытие «Летних джазовых сезонов» состоялось в День города с участием Игоря Бутмана и ансамбля «Доктор Джаз».