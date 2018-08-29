ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Культура
30.08.2018

Иркутян приглашают на закрытие «Летних джазовых сезонов»

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 сентября состоится закрытие «Летних джазовых сезонов».

Как сообщает пресс-служба фестиваля «Джаз на Байкале», в День знаний на площади у памятника Александру Третьему в 18:00 иркутский ансамбль «Доктор Джаз» представит зрителям новую программу, с которой выступит в сентябре на крупных джазовых фестивалях «Kanazawa Jazz Street» в Японии и «Сентябрь в Тихвине» в Ленинградской области.

– В этом году традиционное закрытие «Летних джазовых сезонов» пройдет на новой площадке – вместо сцены на острове Юность выступим на площади у памятника Александру Третьему, – рассказал руководитель ансамбля «Доктор Джаз» Александр Филиппов. – Мы покажем иркутским зрителям совершенно новый музыкальный проект, который представим на международных фестивалях. Программа сочетает в себе джазовые традиции, яркие эксперименты и смелые импровизации.

В концерте «Летних джазовых сезонов» также примет участие музыкальная группа «Cuatro» из Читы. В программу коллектива включены известные композиции и мелодии собственного сочинения.

Напомним, проект «Летние джазовые сезоны» был запущен в 2016 году по инициативе мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. В этом году открытие «Летних джазовых сезонов» состоялось в День города с участием Игоря Бутмана и ансамбля «Доктор Джаз».

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске