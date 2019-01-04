Иркутян приглашают в Художественный музей на «Рождественский вечер»

Иркутск, 4.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают в Иркутский областной художественный музей имени Сукачева на «Рождественский вечер».

Как сообщает пресс-служба музея, мероприятие пройдет 6 января с 17.00 до 21.00. В программе: мастер-класс от художника «Волшебный мир цвета», студия исторического танца «Прекрасная эпоха» продемонстрирует гостям бальные танцы, а после проведут мастер-класс. Состоится вечерняя экскурсия по «Библейским сюжетам», фотозоны и новогодние игры. А также торжественное награждение юных художников – участников конкурса «Рождественская открытка».

Кроме того, горожане могут 5 января в 15.00 принять участие в музейном квесте «Силуэт незнакомца». «Герои наших картин потеряли свои тени. Миссия зрителя – найти хозяина каждой из них», - описывает пресс-служба суть задания.

А 7 января в 15.00 иркутян приглашают принять участие в музейном мероприятии «Спаси слона» – интерактивной игре-квесте с восточными нотками.