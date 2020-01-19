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Культура
20.01.2020

Иркутян приглашают в Галерею сибирского искусства на выставку работ Виталия Смагина и его учеников

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства 23 января откроется выставка «Виталий Смагин и его школа. Декоративное искусство» – продолжение проекта, посвященного 25-летнему юбилею кафедры монументально-декоративной живописи имени Виталия Смагина ИРНИТУ.

В экспозиции – произведения, выполненные в техниках монументально-декоративной живописи: мозаика, витраж, гобелен, фьюзинг, горячая эмаль, аппликация из ткани.

– Работы учеников Виталия Смагина выставляются в музеях и галереях России и других стран. Все они состоялись как профессионалы в мире искусства и пополнили ряды Союза художников России, регулярно становятся лауреатами и дипломантами выставок-конкурсов самого высокого уровня. Многие художники продолжают дело Виталия Смагина, успешно преподают на кафедре, передавая свои знания новым поколениям студентов, – рассказывают в музее.

Иркутян приглашают в Галерею сибирского искусства на выставку работ Виталия Смагина и его учеников

В экспозиции можно увидеть произведения как самого Виталия Смагина, так и его учеников – преподавателей и выпускников кафедры: Натальи Довнич, Григория Свердлова, Дмитрия Дорохина, Марии Быковой, Светланы Аносовой, Сергея Андрейко, Елены Сергейчук, Ларисы Малкиной, Евгении Сморж, Анастасии Ижганайтене, Надежды Малышевой, Натальи Блинниковой, Оксаны Романюк, Екатерины Сидельниковой, Юлии Бардиной, Ольги Ильиной, Екатерины Ильковой, а также талантливых студентов.

Иркутян приглашают в Галерею сибирского искусства на выставку работ Виталия Смагина и его учеников

В рамках открытия выставки состоится презентация альбома «Виталий Смагин и его школа», посвященного творчеству выпускников кафедры монументально-декоративной живописи имени Смагина ИРНИТУ.

КООРДИНАТЫ:

  • Выставка «Виталий Смагин и его школа» откроется 23 января в 16.00 в Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея по ул. Карла Маркса, 23 и будет работать до 23 февраля 2020 года. Вход на открытие – свободный. Телефон для справок: 8 (3952) 33-43-89.

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