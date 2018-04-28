Иркутск, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают в мае на театральный киносезон в кинотеатре «Художественный».

Как сообщает пресс-служба кинотеатра, в течение всего мая в «Художественном» будут транслироваться известные спектакли из лучших театров мира. Кроме того, проект TheatreHD включает в себя уникальные фильмы-выставки Фила Грабски, которые теперь можно увидеть в отдельном проекте #АртЛекторийВкино. Этот проект позволяет перенестись в наиболее известные музеи мира и в деталях рассмотреть полотна Моне, Вермеера, Ван Гога, Рембрандта и других великих художников.

Все зарубежные трансляции проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Предусмотрены антракты во время представлений, специальные репортажи из закулисья и интервью с актёрами.

РАСПИСАНИЕ:

1 мая, вторник, 19:00 Спектакль «Гамлет: Камбербэтч» (16+);

2 мая, среда, 19:00 Фильм-выставка «Сады в живописи – от Моне до Матисса» (12+), #АртЛекторийВкино;

8 мая, вторник, 19:00 спектакль «Золотая маска: Иванов» (18+);

9 мая, среда, 19:00 Фильм-выставка «Сад художника: Американский импрессионизм» (12+), #АртЛекторийВкино;

15 мая, вторник, 19:00 Спектакль «RSC: Двенадцатая ночь» (16+);

16 мая, среда, 19:00 Фильм-выставка «Мане: Жизнь на холсте HD» (12+), #АртЛекторийВкино;

22 мая, вторник, 19:00 Спектакль «Золотая маска: Коварство и любовь» (16+);

23 мая, среда, 19:00 Фильм-выставка «Винсент Ван Гог – Новый взгляд» (12+), #АртЛекторийВкино;

29 мая, вторник, 19:00 Опера «Луиза Миллер» (16+);

30 мая, среда, 19:00 Фильм-выставка «Сезанн. Портреты жизни» (12+), #АртЛекторийВкино.