|Культура
|30.04.2018
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Иркутян приглашают в мае на театральный киносезон
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Иркутск, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают в мае на театральный киносезон в кинотеатре «Художественный».
Как сообщает пресс-служба кинотеатра, в течение всего мая в «Художественном» будут транслироваться известные спектакли из лучших театров мира. Кроме того, проект TheatreHD включает в себя уникальные фильмы-выставки Фила Грабски, которые теперь можно увидеть в отдельном проекте #АртЛекторийВкино. Этот проект позволяет перенестись в наиболее известные музеи мира и в деталях рассмотреть полотна Моне, Вермеера, Ван Гога, Рембрандта и других великих художников.
Все зарубежные трансляции проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Предусмотрены антракты во время представлений, специальные репортажи из закулисья и интервью с актёрами.
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