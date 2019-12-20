Иркутян приглашают вспомнить, как готовились к Новому году в СССР

Иркутск, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бумажные гирлянды, стеклянные початки кукурузы, часы – все это украшения новогодней елки, характерные для советского периода России. Выставка, которая открылась в центре имени Рогаля в Иркутске, так и называется – «Советский Новый год».

Авторы предлагают вспомнить, как готовились к празднику в СССР. На выставке, кроме елочных игрушек, можно увидеть детские праздничные костюмчики, традиционно шитые вручную перед Новым годом, фонарики и картонные игрушки послевоенного времени.

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Адрес: Иркутск, ул. Халтурина, 3. Выставка будет работать до 10 января 2020 года.