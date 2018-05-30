Иркутян с 1 июня приглашают совершить виртуальное «Путешествие в страну Тофаларию»

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском областном краеведческом музее 1 января открывается выставка «Путешествие в страну Тофаларию» – там посетители узнают о самом малочисленном народе, проживающем на территории Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба музея, основой выставки станут работы известных художников Ивана Овчинникова из Красноярска и иркутянина Сергея Григорьева, созданные по итогам их поездки в Тофаларию. Посетители увидят портреты и сюжетные композиции, выполненные в техниках литографии и акварели.

Художественные произведения дополнят предметы из этнографической коллекции музея: одежда тофаларов, предметы быта, снаряжение для охоты и оленеводства, костюм и атрибуты шамана. Выставку будут сопровождать тексты легенд и сказок тофаларов.

Также посетители увидят фотофильм, созданный по фотоматериалам экспедиций по Тофаларии 1960-80-х годов из коллекции музея. Уникальные снимки раскрывают богатство края, показывая красоту гор, долин и рек, на них также запечатлены хозяйственные постройки, места захоронений, особо почитаемые тофаларами, и святые места.

СПРАВКА:

Выставка будет работать до 26 августа 2018 года по адресу: Иркутск, ул. Карла Маркса, 13. Телефон: 8 (3952) 20-03-68.

Тофалария – регион, расположенный в центральной части Восточного Саяна, на территории Нижнеудинского района. На сегодняшний день численность тофаларов составляет около 800 человек.