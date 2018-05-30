|Культура
|31.05.2018
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Иркутян с 1 июня приглашают совершить виртуальное «Путешествие в страну Тофаларию»
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Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском областном краеведческом музее 1 января открывается выставка «Путешествие в страну Тофаларию» – там посетители узнают о самом малочисленном народе, проживающем на территории Иркутской области.
Как сообщает пресс-служба музея, основой выставки станут работы известных художников Ивана Овчинникова из Красноярска и иркутянина Сергея Григорьева, созданные по итогам их поездки в Тофаларию. Посетители увидят портреты и сюжетные композиции, выполненные в техниках литографии и акварели.
Художественные произведения дополнят предметы из этнографической коллекции музея: одежда тофаларов, предметы быта, снаряжение для охоты и оленеводства, костюм и атрибуты шамана. Выставку будут сопровождать тексты легенд и сказок тофаларов.
Также посетители увидят фотофильм, созданный по фотоматериалам экспедиций по Тофаларии 1960-80-х годов из коллекции музея. Уникальные снимки раскрывают богатство края, показывая красоту гор, долин и рек, на них также запечатлены хозяйственные постройки, места захоронений, особо почитаемые тофаларами, и святые места.
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