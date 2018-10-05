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Культура
06.10.2018

Иркутян зовут на арт-субботу с художником Константином Прусовым

Иркутск, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской галерее Виктора Бронштейна 6 октября  пройдет интерактивная арт-суббота с современным художником Константином Прусовым. У каждого гостя будет шанс выиграть оригинальную картину автора.

Как сообщает пресс-служба галереи, в формате арт-субботы Константин Прусов поделится историей создания каждой картины, представленной на выставке «Ты ждешь меня?». Автор расскажет о путешествиях, вдохновивших его, о художниках, творчеством которых он восхищается. Во время встречи с гостями он напишет картину и разыграет ее среди зрителей.

Константин Прусов – молодой художник, куратор выставочных проектов. Он создает картины в уникальной авторской манере, координирует арт-фестивали, проводит персональные выставки в разных городах России и является художником-постановщиком короткометражного фильма «Вера», презентованного на Каннском кинофестивале.

КООРДИНАТЫ:

  • Возрастное ограничение 12+. Стоимость входных билетов – 250 рублей для детей, 350 рублей для взрослых. Начало мероприятия в 18:00. Продолжительность – полтора часа. Арт-суббота пройдет в залах галереи по адресу: Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 3, телефон: 8 (3952) 75-60-30.

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