|Культура
|06.10.2018
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Иркутян зовут на арт-субботу с художником Константином Прусовым
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Иркутск, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской галерее Виктора Бронштейна 6 октября пройдет интерактивная арт-суббота с современным художником Константином Прусовым. У каждого гостя будет шанс выиграть оригинальную картину автора.
Как сообщает пресс-служба галереи, в формате арт-субботы Константин Прусов поделится историей создания каждой картины, представленной на выставке «Ты ждешь меня?». Автор расскажет о путешествиях, вдохновивших его, о художниках, творчеством которых он восхищается. Во время встречи с гостями он напишет картину и разыграет ее среди зрителей.
Константин Прусов – молодой художник, куратор выставочных проектов. Он создает картины в уникальной авторской манере, координирует арт-фестивали, проводит персональные выставки в разных городах России и является художником-постановщиком короткометражного фильма «Вера», презентованного на Каннском кинофестивале.
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