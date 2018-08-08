|Культура
|08.05.2018
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Иркутян зовут на трагикомедию Стэнли Туччи «Последний портрет»
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Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской галерее Виктора Бронштейна 13 мая покажут трагикомедию Стэнли Туччи «Последний портрет». Об этом сообщает пресс-служба галереи.
Картина рассказывает о дружбе великого художника Альберто Джакометти с арт-критиком Джеймсом Лордом. Фильм основан на реальных событиях. Действие фильма происходит в Париже 1960-ых годах.
Критики назвали ленту интеллигентной психологической зарисовкой, пропитанной юмором и актерским мастерством.
В программе вечера – тематическая викторина и кинобар с напитками для взрослых и детей.
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