Иркутян зовут на трагикомедию Стэнли Туччи «Последний портрет»

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской галерее Виктора Бронштейна 13 мая покажут трагикомедию Стэнли Туччи «Последний портрет». Об этом сообщает пресс-служба галереи.

Картина рассказывает о дружбе великого художника Альберто Джакометти с арт-критиком Джеймсом Лордом. Фильм основан на реальных событиях. Действие фильма происходит в Париже 1960-ых годах.

Критики назвали ленту интеллигентной психологической зарисовкой, пропитанной юмором и актерским мастерством.

В программе вечера – тематическая викторина и кинобар с напитками для взрослых и детей.

ПОДРОБНОСТИ:

Возрастное ограничение 12+.

Сбор гостей – в 20:00. Продолжительность – 1 час 30 минут.

Стоимость билетов – 250–300 рублей.

Предварительное бронирование билетов по телефону: 8(3952) 75-60-30.