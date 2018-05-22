Иркутян зовут на выступления ансамбля песни и танца «Мазовше» из Польши

Иркутск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают 25 мая в католический кафедральный собор Непорочного Сердца Божьей Матери на концерт уникального коллектива. В соборе выступит один из самых больших художественных ансамблей в мире – Государственный народный ансамбль песни и танца «Мазовше» из Польши.

Как сообщает пресс-служба католического прихода, он приедет в Иркутск по приглашению епископа Кирилла Климовича и генерального консула Польши Кшиштофа Свидерека.

В 2018 году «Мазовше» отмечает 70-летний юбилей. Созданный 8 ноября 1948 года по инициативе профессора музыки Тадеуша Сигетыньского с целью спасти от забвения и сохранить польскую народную культуру, ансамбль быстро завоевал популярность в своей стране, а спустя несколько лет стал известен во всем мире. Сегодня это группа артистов из 140 человек (хор, танцевальная группа, собственный симфонический оркестр). Их концертный гардероб состоит из 1500 костюмов (это 8,5 тонн груза). Во время концертов артисты меняют костюмы семь-девять раз. Костюмы, создаваемые на протяжении многих лет, украшенные шитьем, являются бесценной коллекцией. На рукавах блузок обозначены даты их создания (зачастую им более 100 лет). Произведениями искусства являются и уникальные серебряные пояса костюма Чешина, старинные головные уборы.

В кафедральном соборе Непорочного Сердца Божьей Матери 25 мая ансамбль будет сопровождать богослужение, исполнив Коронационную Мессу Вольфганга Амадея Моцарта и Остробрамскую Литанию №3 Станислава Монюшко. После этого ансамбль даст небольшой концерт песен из своего репертуара. В этот день в соборе выступит только хор и оркестр, в общей сложности 80 человек. Начало в 18.00.

В полном составе (140 человек) ансамбль «Мазовше» можно будет увидеть 26 и 27 мая в Музыкальном театре имени Н.М. Загурского с концертной программой «Калейдоскоп цветов Польши». Начало в 18.00.