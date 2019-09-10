Иркутян зовут «увидеть слово» Торы вместе с израильским художником Михаилом Яхилевичем

Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 сентября откроется выставка израильских художников Эллы Бышевской и Михаила Яхилевича «Увидеть слово». В экспозиции – авторские иллюстрации к новому изданию Торы, выпущенному общиной московской синагоги на Чистых Прудах в издательстве «Альпина Паблишер». Об этом сообщает пресс-служба иркутского художественного музея.

Эллы Бышевская и Михаил Яхилевич живут в Израиле — на той земле, в которую стремились войти персонажи Торы. «Место действия» они рисуют с натуры, а не «по воображению», при этом стараясь сохранить характерную для еврейского искусства условность, художники пытаются, с одной стороны, эмоционально и живо ощутить текст, а с другой – осмыслить его через классические еврейские комментарии. Поэтому часто иллюстрирован и текст, и комментарий.

У иркутян на открытии выставки появится уникальная возможность встретиться с художником Михаилом Яхилевичем. Он проведёт и авторскую экскурсию по выставке.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется в 16.00 по адресу: улица Ленина, 5.

Вход на открытие – свободный.

Экспозиция будет работать до 22 сентября.

Телефон для справок: 8(3952)34-01-46.