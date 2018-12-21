Иркутян зовут в галерею Виктора Бронштейна на творческую встречу с Анастасией Сосновской

Иркутск, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Творческая встреча с Анастасией Сосновской пройдет в иркутской галерее Виктора Броншейна 24 декабря. Популярный арт-блогер расскажет о развитии изобразительного искусства на примерах шедевров из знаменитых коллекций крупнейших музеев Европы.

Как сообщает пресс-служба галереи, событие состоится по следам путешествия Анастасии Сосновской в Германию и Австрию. Главной целью поездки была встреча с полотнами любимых авторов – Эгона Шиле и Густава Климта, самые крупные собрания которых находятся в Вене. Мюнхенские Пинакотеки, дрезденские галереи Старых и Новых мастеров, выставка Флорентийского Возрождения, большая ретроспектива Моне, коллекции Бельведера и Альбертины – 11 крупных выставок за две недели позволили увидеть развитие истории изобразительного искусства во всем его величии.

Участникам встречи объяснят отличие Средневековья от Возрождения, барокко от рококко, импрессионистов от экспрессионистов

СПРАВКА:

Анастасия Сосновская пишет простым и понятным языком о классическом и современном искусстве в своем блоге @art.likbez. Ее профиль читают около 18 тысяч человек по всему миру, среди них – известные художники, архитекторы, искусствоведы.

Возрастное ограничение 12+. Начало мероприятия в 20:00. Предварительное бронирование билетов по телефонам: 8 (3952) 75-60-30, 66-55-06.