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06.05.2018

Иркутянам 19 мая «раскроют тайны» в квесте краеведческого музея

Иркутская область, 6.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной краеведческий музей 19 мая приглашает иркутян и гостей города на Международную акцию «Ночь музеев». В 2018 году отделы музея подготовили программу «Раскрываем музейные тайны», сообщает пресс-служба музея.

В течение вечера в каждом из шести отделов будет проходить квест, призванный познакомить гостей с историей зданий, в которых расположены отделы. В помощь участникам возле отделов 19 мая разместят информационные стенды с историческими справками о каждом здании.

Кроме этого, с 17.00 до 22.00 в отделах пройдут разнообразные мероприятия для посетителей.  В отделе истории с 17.00 до 22.00 в течение акции «Ночь музеев» в рамках Года добровольца в РФ бесплатные экскурсии по экспозиции отдела будут вести гиды-волонтеры.

Также проводится акция «Книжный обмен». Посетители могут принести свою книгу и обменять ее на понравившуюся. Это может быть детская или художественная литература, а также издания по краеведению. Книги можно принести заранее по 18 мая и приобрести билет на «Ночь музеев» по специальной цене. Полная стоимость – 50-200 рублей.

Сотрудники отдела истории проведут «Урок чистописания», на котором посетители смогут освоить письмо чернилами гусиными или металлическими перьями; помимо этого, гостям предложат угадать старинные предметы и предположить, для чего они были предназначены.

Все желающие посмотрят диафильмы, примут участие в викторине «Домашняя библиотека 1970-1980 годы» и в «Книжном ринге».

Также в программе выступление вокально-театрального объединения «Резонанс» под руководством профессора, заслуженного работника культуры РФ, почетного работника высшего профессионального образования, заведующего кафедрой музыкального образования педагогического института ИГУ Татьяны Поздняковой.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте музея.

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