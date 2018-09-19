Иркутянам 20 сентября покажут вторую часть фильма «Дно»

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 20 сентября на заседании «Иркутского киноклуба» покажут вторую часть фильма «Дно» режиссеров Сергея Мирошниченко и Ангелины Голиковой, посвященного 100-летию революции 1917 года.

Это фильм-расследование того, что случилось с февраля по октябрь 1917 года. Как выдающиеся умы России пришли к идее уничтожить монархию и сместить с престола законного руководителя государства Николая Второго.

Главные герои фильма – исторические личности, которые были активными участниками тех событий и оставили после себя полностью противоречащие друг другу воспоминания. Интервью, построенные на дневниках и мемуарах заговорщиков и показаниях, которые они дали на допросах Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, представлены на экране профессиональными артистами.

Напомним, первую часть картины иркутянам показали 13 сентября.

КООРДИНАТЫ:

Начало в 18.30. Вход традиционно свободный.