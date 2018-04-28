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Культура
29.04.2018

Иркутянам на 9 мая подарят литературно-музыкальную композицию «Без войны»

Иркутск, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском ТЮЗе имени Вампилова 3 и 8 мая поставят литературно-музыкальную композицию «Без войны». Об этом сообщает пресс-служба театра.

– Молодые тюзовцы решили подарить свое творчество в первую очередь тем, кто своим подвигом отстоял нашу родину в военное время и приумножил ее в мирные годы. Для ветеранов дороги песни прошлых лет. Они со слезами на глазах подпевают каждой строчке и вспоминают, какой ценой им удалось спасти мир от фашизма, – говорят в театре.

Праздничный подарок от имени вампиловцев в роли режиссёра готовит ведущая актриса театра, лауреат многих конкурсов актерской песни Наталия Маламуд. На сцене актеры – Анжела Маркелова, Людмила Ревтович, Анастасия Чеснакова, Любовь Гунькова, Любовь Сытина, Михаил Ройзен, Николай Кулебякин, Евгений Старухин, Павел Савин, Александр Стерелюгин, Филипп Чёрный.

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