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Культура
30.08.2018

Иркутянам покажут картины на стыке французского искусства и русского авангарда

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В арт-галерее «ДиаС» 31 августа откроется выставка Александра Косенкова под названием «Сейчас будет салют». Об этом сообщает пресс-служба заведения.

Гость Северной столицы представит на суд сибирскому зрителю творчество, основанное на сочетании французского искусства и русского авангарда, на поэтике «Бубнового валета», на свободной живописности питерского романтического экспрессионизма, родившегося в среде ленинградского послевоенного андеграунда.

Работы Александра Косенкова отличаются парадоксальным соединением юмора и живописности, общей декоративностью, витальной энергией, повышенным градусом колорита, словно все написаны под средиземноморским солнцем. Часть картин выполнена по впечатлениям от Италии, Греции, Испании, Франции, а в некоторых видно вдохновение серыми сумрачными днями петербургской зимы.

Александр Косенков – активно работающий и выставляющийся художник. Его выставки прошли не только в основных городах Сибири, но и в Москве, Петербурге, за рубежом – во Франции, Бельгии, Германии, Финляндии, США. В его профессиональном багаже – участие в престижных выставках, конкурсах, фестивалях.

Работы Александра находятся во многих государственных и частных коллекциях от Мурманска до Владивостока.

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