|Культура
|18.09.2019
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Иркутянам покажут коллекцию редких янтарных самородков с доисторическими насекомыми
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Иркутск, 18.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском Центре имени Рогаля 19 сентября откроется выставка «Доисторические насекомые в янтаре». Об этом сообщает пресс-служба музея истории города.
Впервые в Иркутск привезли чрезвычайно редкие янтарные самородки, в которых прекрасно сохранились в первозданном виде до наших дней древние насекомые. Такой натуральный янтарь называют сукцинит, его возраст составляет 40-50 миллионов лет.
Каждый экспонат выставки содержится в стеклянной пирамиде, снабженной точечной подсветкой и ювелирными системами линз, позволяющими рассмотреть обитателей древнего мира с детализацией до ворсинки.
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