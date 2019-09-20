Иркутянам покажут коллекцию редких янтарных самородков с доисторическими насекомыми

Иркутск, 18.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском Центре имени Рогаля 19 сентября откроется выставка «Доисторические насекомые в янтаре». Об этом сообщает пресс-служба музея истории города.

Впервые в Иркутск привезли чрезвычайно редкие янтарные самородки, в которых прекрасно сохранились в первозданном виде до наших дней древние насекомые. Такой натуральный янтарь называют сукцинит, его возраст составляет 40-50 миллионов лет.

Каждый экспонат выставки содержится в стеклянной пирамиде, снабженной точечной подсветкой и ювелирными системами линз, позволяющими рассмотреть обитателей древнего мира с детализацией до ворсинки.

КООРДИНАТЫ:

Иркутян ждут по адресу: улица Халтурина, 3, с 10:00-18:00, выходной день – понедельник.

Выставка будет работать до 8 декабря 2019 года.

Телефон для справок: 8(3952)200-365.

Вход платный.