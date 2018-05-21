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Культура
22.05.2018

Иркутянам покажут первый в городе пластический спектакль в иммерсивном формате

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 мая впервые пройдет пластический спектакль в иммерсивном формате. Хореограф-постановщик из Бельгии Анастасия Лоншакова вместе со школой современного танца «Шаги» представит перфоманс «Побочный эффект» в залах галереи Виктора Бронштейна, сообщает пресс-служба учреждения.

Спектакль создан по мотивам действующей выставки экспериментального художника Александра Рощина. В танце артисты передадут мысли и чувства, вызванные его творчеством.

– Мы погружаемся в пространство картин художника-абстракциониста, внутри нашего тела и разума возникают образы, эмоции, ассоциации и чувства, – рассказывает Анастасия Лоншакова. – Мы берём импульс от этих ощущений и телесно переживаем его, меняя физическое пространство вокруг.

Спектакль поставлен в иммерсивном формате – границы между сценой и зрительным залом стираются. Зритель становится полноправным участником действия, вовлекается в процесс и погружается в собственные ощущения.

Перфоманс «Побочный эффект» – часть экспериментального проекта «Диалоги с пространством». В Бельгии и Латвии Анастасия Лоншакова уже ставила пластические спектакли по мотивам произведений художников-сюрреалистов. Работы Александра Рощина вдохновили ее на создание спектакля в новом формате.

КООРДИНАТЫ:

  • Возрастное ограничение 6+.
  • Сбор гостей в 19:30. Начало спектакля в 20:00.
  • Стоимость билетов – 550 рублей.
  • Предварительное бронирование билетов по телефону: (3952) 66-55-06.

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