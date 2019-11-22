|Культура
|24.11.2019
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Иркутянам покажут работы художников школы Виталия Смагина
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Иркутск, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 ноября в Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея откроется выставка «Виталий Смагин и его школа». Об этом сообщает пресс-служба музея.
Выставка посвящена 25-летнему юбилею кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна имени Смагина в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.
В экспозиции представлены живописные произведения народного художника России Виталия Смагина и преподавателей кафедры: Натальи Довнич, Григория Свердлова, Дмитрия Дорохина, Марии Быковой, Светланы Аносовой, Елены Сергейчук, Ларисы Малкиной, Евгении Сморж, Анастасии Ижганайтене, Надежды Малышевой.
На открытии презентуют альбом «Виталий Смагин. Монументальное искусство, живопись, графика».
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