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Культура
24.11.2019

Иркутянам покажут работы художников школы Виталия Смагина

Иркутск, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 ноября в Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея откроется выставка «Виталий Смагин и его школа». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Выставка посвящена 25-летнему юбилею кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна имени Смагина в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.

В экспозиции представлены живописные произведения народного художника России Виталия Смагина и преподавателей кафедры: Натальи Довнич, Григория Свердлова, Дмитрия Дорохина, Марии Быковой, Светланы Аносовой, Елены Сергейчук, Ларисы Малкиной, Евгении Сморж, Анастасии Ижганайтене, Надежды Малышевой.

На открытии презентуют альбом «Виталий Смагин. Монументальное искусство, живопись, графика».

КООРДИНАТЫ:

  • Выставка откроется в 16.00 по адресу: улица Карла Маркса, 23.
  • Вход на открытие – свободный.
  • Экспозиция будет работать до 19 января 2020 года.

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