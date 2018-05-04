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Культура
06.05.2018

Иркутянам покажут уличное театрализованное представление по мотивам «Пигмалиона»

Иркутск, 6.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в усадьбе Волконских 19 мая проведут театрализованное представление «Эксперимент профессора Хиггинса» по мотивам пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Действие происходит в начале 20 века. Профессор фонетики Генри Хиггинс заключает пари с полковником Пикерингом: Хиггинс должен за шесть месяцев обучить цветочницу Элизу Дулиттл манерам, принятым в высшем обществе, и на светском приёме представить её как аристократку.

Гостей музея ждёт уличное театрализованное шоу с вокальными, танцевальными и цирковыми номерами, игровая программа и интерактивная экскурсия по княжескому дому, а также летнее кафе с закусками и  согревающими напитками, ретрофотостудия, и, в лучших английских традициях, катание на лошадях.

КООРДИНАТЫ:

  • Представление начнётся в 21.00
  • Телефон кассы: 8(3952)20-75-32.
  • Адрес: переулок Волконского, 10.
  • Полный билет – 350 рублей.
  • Льготный билет (дети, школьники, студенты, инвалиды, пенсионеры) – 200 рублей.

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