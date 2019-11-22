Иркутянам расскажут о путешественнике Александре Гумбольдте

Иркутск, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе «Окно в Азию» 27 ноября состоится встреча из цикла «Сто лиц Восточной Сибири», посвященная 250-летию со дня рождения выдающегося немецкого ученого-энциклопедиста и путешественника Александра Гумбольдта. Об этом сообщает пресс-служба краеведческого музея.

Маршрут поездки Александра Гумбольдта по России в 1829 году не достиг пределов Иркутской губернии, но его путешествие имело для всей Сибири огромное научное и культурно-историческое значение.

Экспедиция Гумбольдта явилась масштабным научным проектом, который определил место России и, в частности, Азиатской России, в мировой гео- и биосистеме, а также расширил представления о ресурсном потенциале ее экономики. Больше того: именно благодаря Гумбольдту родилась современная научная карта мира, на которой Сибирь перестала быть белым пятном.

Посетителей ждет знакомство с редкими изданиями из фондов Иркутского областного краеведческого музея, а также небольшая викторина, призом в которой станет книга о Гумбольдте из серии «Жизнь замечательных людей».

КООРДИНАТЫ:

Начало – в 17:30.

Адрес: улица 3-го Июля, 21А.

Вход свободный.