Иркутяне 14 июня могут увидеть премьеру спектакля «Земля Эльзы» в драмтеатре Охлопкова

Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском драмтеатре 14 июня состоится премьера спектакля «Земля Эльзы». Постановка будет идти на камерной сцене. Как сообщает пресс-служба драмтеатра, спектакль поставил Дмитрий Акимов по одноименной пьесе известного уральского драматурга Ярославы Пулинович. - Зрителей ждёт трогательная история любви в исполнении народной артистки России Наталии Королевой и заслуженного артиста России Александра Булдакова. Режиссер Дмитрий Акимов в контрасте соединяет бытовую реальность и символические художественные образы, житейскую историю с вечными темами, юмор и трагическое звучание. А также щедро насыщает спектакль музыкальными композициями из фильмов Эмира Кустурицы, - отмечают в пресс-службе театра. В аннотации говорится, что в основе спектакля – история русской немки Эльзы Александровны. Она - вдова, мать, бабушка, прабабушка… Всю жизнь прожила в русской деревушке, испытала послевоенные тяготы, а затем безропотно смирялась со своей безрадостной женской долей. Муж не любил, обзывал при ссоре «фашисткой». Когда он умер, казалось, что ждать от жизни уже нечего. Ни печали, ни радости…Однако именно в 76 лет Эльза воспротивилась серости и убогости своего существования. И судьба сделала ей подарок… ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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