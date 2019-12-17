Иркутяне смогут увидеть фотовыставки о природе Прибайкалья

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 25 декабря откроются выставка по итогам регионального заочного фотоконкурса «Берегите лесную красавицу» и экспозиция ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Об этом сообщает пресс-служба музея.

В конкурсе «Берегите лесную красавицу» принимали участие коллективы школьных лесничеств, юные экологи, а также их руководители и педагоги, выполняющие природоохранную, лесохозяйственную деятельность на территории лесного фонда Иркутской области, сотрудники учреждений лесного хозяйства Иркутской области.

Фотографии хвойных деревьев принимались по номинациям: «Дерево», «Группа деревьев», «Пейзаж», «Причуды природы», «Макросъемка частей дерева», «Путешествия по просторам России».

Региональный заочный конкурс фотографий «Берегите лесную красавицу» с 2003 года проводится ежегодно с целью привлечения внимания к сохранению хвойных насаждений в предновогодние дни, предупреждения незаконных вырубок, а также воспитания у детей экологической культуры, бережного отношения к лесу и активной жизненной позиции посредством творчества. Организаторы – «Центр развития дополнительного образования детей» и министерство лесного комплекса Иркутской области.

С 2018 года в память о выдающемся ученом-биологе и писателе-натуралисте фотовыставка в отделе природы носит имя Семена Климовича Устинова.

Кроме того, 25 декабря в отделе природы откроется выставка фотографий «Заповедное Прибайкалье». Фотографии пейзажей и обитателей Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника можно будет увидеть в экспозиции отдела.

КООРДИНАТЫ:

Выставки будут работать с 25 декабря по 28 февраля по адресу: Иркутск, улица Карла Маркса, 11.