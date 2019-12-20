Иркутяне смогут увидеть выставку микроминиатюр «Диво под микроскопом»

Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея с 25 декабря по 15 марта будет работать выставка микроминиатюр «Диво под микроскопом» новосибирского мастера Владимира Анискина. Об этом сообщает пресс-служба музея.

– Микроминиатюра – редкий вид искусства, представляющий собой создание порой настолько маленьких произведений, что их просто невозможно различить невооруженным взглядом. Каждый экспонат создается исключительно вручную под микроскопом. А особо мелкая работа выполняется между ударами сердца, – говорится в сообщении.

Коллекция Владимира Анискина составляет более 230 работ-невидимок, каждая из которых снабжена оптической системой для просмотра. Большая часть из них представлена в Санкт-Петербургском музее микроминиатюры «Русский Левша» Международной гильдии мастеров.

На иркутской выставке можно будет увидеть 39 работ мастера. Будут и знакомые, классические работы - «Подкованная блоха», «Верблюды в игольном ушке», «Надпись на волосе», но кроме того, можно будет увидеть кое-что новое, оригинальное и чрезвычайно сложное - «Роза в волосе», «Ландыши из пылинок», «Самая маленькая книга в мире» и другие.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 25 декабря по адресу: Иркутск, улица Карла Маркса, 13. Режим работы: с 10:00 до 18:00 без выходных. Телефон для справок: 8(3952)20-03-68.

СПРАВКА:

Владимир Михайлович Анискин родился и вырос в Новосибирске, закончил с отличием Новосибирский государственный технический университет (факультет летательных аппаратов). Работает в Институте теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН в должности старшего научного сотрудника. Доктор физико-математических наук. Научная деятельность Владимира Анискина сосредоточена на исследовании микротечений, разработке и использованию микродатчиков для аэродинамики и других областей наук. Микроминиатюрой занимается с 1998 года.

Официальный сайт художника http://aniskin.ru