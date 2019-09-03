Историю Иркутской судебной палаты узнают посетители встречи «Сто лиц Восточной Сибири» 11 сентября

Иркутск, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 11 сентября состоится очередная встреча из цикла «Сто лиц Восточной Сибири». Она будет посвящена истории Иркутской судебной палаты, созданной в 1897 году, и ее первому старшему председателю.

Как сообщает пресс-служба музея, задачами палаты были проверка в апелляции уголовных и гражданских дел и рассмотрение по первой инстанции дел о государственных и должностных преступлениях. Первым старшим председателем Иркутской судебной палаты был Георгий Кастриото-Скандербек-Дрекалович. Он способствовал введению правовой культуры в официальную и общественную жизнь Иркутска.

Посетителей ждет знакомство с архивными материалами и мини-выставкой по истории Иркутской судебной палаты.

КООРДИНАТЫ:

Начало в 17:30. Вход свободный.