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Культура
01.06.2019

Историю станции Иркутск расскажут на «Прогулках по старому Иркутску»

Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Историю станции Иркутск расскажут на «Прогулках по старому Иркутску» 4 июня.

Первый поезд, прибывший в Иркутск 16 августа 1898 года, открыл новый этап в развитии города, пишут организаторы. Строительство железнодорожной станции и пристанционного поселка с новыми зданиями и сооружениями, с новыми архитектурными формами, обусловленными спецификой деятельности железнодорожного транспорта, внесло новые черты в облик города.

Станция для пассажиров начала ХХ века являлась главной станцией Забайкальской железной дороги, управление которой находилось в городе, служила пересадочным пунктом. Любой пассажирский поезд, шедший с востока или запада, имел на станции Иркутск конечную остановку и начальный пункт.

Станция видела много разных пассажиров, известных государственных деятелей, видных путешественников и инженеров. Она являлась транзитной для многих грузов и пассажиров. Ей придали большое значение в связи с переселенческим движением. Переселенческая станция и переселенческий пункт занимают особое место в истории Иркутска. Тысячи переселенцев, прибыв в Иркутск, имели возможность «перевести дух» после утомительного путешествия по бесконечным просторам Сибири. Для них на станции были созданные особые условия для наиболее комфортного отдыха, насколько это возможно.

Станция стала главным складочным местом предметов первой необходимости. Кроме того, станция являлась складочным местом таможенных товаров. Здесь товары, прибывшие из Китая, проходили таможенный обряд. Она обслуживала, кроме Иркутска и его предместий, огромный район Верхнеленского и Киренского уездов с городами и селами по реке Лене, Олекминский и Витимский районы Якутии. С железной дорогой через станцию имели деловые связи крупные торговые фирмы и многочисленные мелкие предприниматели, которые не только занимались перевозкой грузов, но и брали железнодорожные подряды. Наконец, железная дорога давала работу многим иркутянам.

С началом «железнодорожного» периода истории города власти всегда уделяли много внимания железной дороге и прилагали немало усилий для того, чтобы Иркутск был крупным железнодорожным центром.

«Прогулки по старому Иркутску» приглашают всех познакомиться с историей станции Иркутск. Автор прогулки – кандидат исторических наук, хранитель фондов музея истории ВСЖД Александр Хобта – ждет участников прогулки во вторник, 4 июня, у первого подъезда станции Иркутск – Пассажирский. Начало в 18:00. Вход свободный.

КОНТАКТЫ:

По всем вопросам: +79025-192178

СПРАВКА:

Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» продолжает восьмой сезон проекта «Прогулки по старому Иркутску». Каждый вторник иркутские ученые и молодые исследователи приглашают всех желающих пройтись по улицам города, где раскрывают самые интересные факты из жизни иркутян 19-20 веков, а к каждой из прогулок готовят специальную открытку.

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