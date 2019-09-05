История жизни Венедикта Ерофеева – глазами литературоведа Олега Лекманова на ИМКФ

Иркутск, 06.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Жизнь писателя Венедикта Ерофеева интересовала многих литераторов, литературоведов и почитателей его знаменитой поэмы «Москва – Петушки». Однако до сих пор толком нет книг, раскрывающих его подлинную биографию. Писатель был большим любителем мистификаций, выяснить, что в его истории правда, а что миф, - дело непростое. Однако в 2018 году свет увидела книга «Венедикт Ерофеев: посторонний», которую презентовали на Иркутском международном книжном фестивале. Рассказал об издании один из авторов, российский литературовед Олег Лекманов. Также над ним трудились Михаил Свердлов и Илья Симоновский. Олег Лекманов отметил, что их работа выдвинута на национальную премию «Большая книга», а затем стал рассказывать, с чем пришлось столкнуться авторам при написании биографии известного советского писателя. – Первый вопрос, который появился, когда мы набрали достаточное количество материалов, был о том, в какой форме всё это изложить. С одной стороны – скопилось много мемуаров, воспоминаний его современников, он сам вел дневники, писал заметки. С другой стороны: не дело биографов – перечислять только факты. Иначе это была бы не биография, а хроника жизни Венедикта Ерофеева. Она уже издана, хоть и с огромным количеством недочетов и ошибок. Соответственно, нужно было выработать концепцию, – пояснил Олег Лекманов. Это тоже оказалось не так просто. Была опасность, что те факты, которые не будут укладываться в концепцию, останутся неучтенными. Или же авторы превратно поймут те или иные сведения и оставят их на задворках книги. Поэтому над этим вопросом пришлось поломать голову. В конце концов замысел был найден. В книгу авторам удалось непротиворечиво уложить все факты, которые показались им важными. – Концепция книги заявлена в заглавии. Венедикт Ерофеев – посторонний. За это название нас упрекали, многим пришел на ум роман Альбера Камю. Но не это мы имели ввиду, – продолжил литературовед. Он заметил, что Венедикту Ерофееву была чужда обычная жизнь среднестатистического советского человека. Писатель был знатоком всего советского, он фиксировал явления той эпохи, лексику и выражения, лозунги в своих заметках. Его всё это волновало. Многие вещи нашли отражение в поэме «Москва – Петушки». Но, несмотря ни на что, Венедикт Ерофеев был «бесконечно далек от советской жизни». Олег Лекманов развил мысль, что обычный житель Советского Союза проживал жизнь по довольно классической схеме: сначала школа, потом институт, после окончания института – аспирантура. Если нет, то человек идет на работу, затем женится. Это – набор событий, нормальных для обычного советского человека. Для Венедикта Ерофеева с определенного момента это перестало быть хоть сколько-нибудь значимым. Случилось это, по мнению авторов книги, после того, как писатель, тогда еще студент журфака МГУ, после первой сессии приехал домой на зимние каникулы. У Венедикта Ерофеева было сложное детство и судьба, но несмотря на это, он единственный закончил школу с золотой медалью и без труда поступил в МГУ. Однако после того, как он навестил семью в маленьком городке за полярным кругом, его судьба навсегда переменилась. Биографы связывают это с тем, что писатель узнал о неизлечимой болезни отца. Сам Венедикт Ерофеев об этом не говорил, он вообще был довольно закрытым и редко произносил за одну беседу больше 30 слов. Поэтому литературоведам пришлось делать выводы из фактов, которые они собрали. Владимир Катаев, который жил с Венедиктом Ерофеевым в одной комнате в студенческом общежитии, так описывал произошедшие с писателем перемены: «Съездив на зимние каникулы к себе домой, Тухастый вдруг превратился в мрачного затворника и целыми днями валялся на постели. Что-то писал, пряча тетрадь под подушку. К весне он уже выкуривал по пачке папирос в день и мог выпить за раз бутылку красного вина. На занятиях теперь почти не бывал». Олег Лекманов рассказал, что после того, как Венедикт Ерофеев сошел с пути обычного советского гражданина, его дальнейшая жизнь стала цепочкой экспериментов над собой и другими. Например, писатель выяснял на своем опыте, сколько водки можно выпить за раз и не упасть. То же он проделывал с окружающими. Книга «Венедикт Ерофеев: посторонний» расскажет о многих событиях в жизни писателя через воспоминания его современников и сделает это максимально непредвзято и с разных ракурсов. В ней собраны ранее не публиковавшиеся фотографии и материалы из личных архивов семьи и друзей Венедикта Ерофеева. Также в издании представлен подробный анализ «путешествия» Венички из Москвы в Петушки. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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