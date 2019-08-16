|Культура
|17.08.2019
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Из-за дождя премьеру оперы "Золотой петушок" в Тальцах перенесли на один день
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Иркутский район, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Из-за неблагоприятных погодных условий исполнение оперы Римского-Корсакова "Золотой петушок" под открытым небом переносится на воскресенье, 18 августа.
Зрителей ждут в архитектурно-этнографическом музее Тальцы в 17:30, сообщает пресс-служба Иркутской филармонии.
Напомним, премьера оперы (небылицы в лицах) "Золотой Петушок" по стихотворной сказке Александра Пушкина входит в список мероприятий Фестиваля русской оперы. Фестиваль впервые проводится на территории Иркутской области и является уникальным не только для Приангарья, но и для всей России.
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