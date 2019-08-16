Из-за дождя премьеру оперы "Золотой петушок" в Тальцах перенесли на один день

Иркутск, 30.07.19 (ИА «Телеинформ»), – В августе кинопрокатчики подготовили для зрителей не один сюрприз. Любителей провести время в кинотеатре ждёт новый фильм Квентина Тарантино, седьмой «Форсаж» и даже экранизация хоррор-трилогии «Страшные истории для рассказа в темноте», которую продюсирует Гильермо дель Торо. Обо всех премьерах подробно – в традиционном ежемесячном кинообзоре Телеинформа.