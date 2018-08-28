Известная писательница Дина Рубина проведёт онлайн-встречу с иркутянами

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В библиотеке имени Молчанова-Сибирского 30 августа проведут онлайн-встречу с одним из самых востребованных писателей, лауреатом премии «Большая книга», многочисленных российских и израильских литературных премий Диной Рубиной. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Дина Рубина – современный прозаик, автор популярных романов, её многие знают по произведениям «Русская канарейка», «Бабий ветер», «У ангела», «Сквозь сеточку шляпы» и т. д.

В рамках Всероссийского издательско-библиотечного проекта #ЛитМост читатели «Молчановки» смогут задать вопрос любимому автору.

КООРДИНАТЫ:

Встреча начнётся в 19.00.

Справки по телефону: 8(3952)48-66-80 (доб. 430, 650)

Вход по читательскому билету.