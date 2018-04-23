К Алтаргане в Иркутске установят войлочные бурятские юрты

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Пять войлочных бурятских юрт установят на острове Юность в Иркутске для размещения участников международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2018».

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, такое решение было озвучено на совещании по подготовке и проведению фестиваля в администрации УОБО под председательством руководителя администрации округа Анатолия Прокопьева. В совещании приняли участие член Совета Федерации Вячеслав Мархаев, директор Центра культуры коренных народов Прибайкалья Александр Амагзаев, представители министерства культуры и архивов Иркутской области, руководители муниципалитетов округа, структурных подразделений администрации УОБО и директора шести областных государственных бюджетных учреждений культуры, подведомственных администрации округа.

Как сообщила начальник отдела национальной культуры администрации УОБО Раиса Шадарова, юрты диаметром от шести до восьми метров будут изготовлены мастерами в Бурятии. Средства на их приобретение в сумме 600 тысяч рублей предусмотрены в рамках региональной госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области». Общая смета расходов на подготовку команды Иркутской области для участия в культурной программе фестиваля по данной госпрограмме составляет более 3,4 млн рублей. Основная часть средств будет направлена на приобретение национальных костюмов для участников всех творческих конкурсов «Алтарганы-2018» и издание журнала «На земле вблизи Байкала».

Ответственность за проведение десяти отборочных творческих конкурсов в рамках подготовки к «Алтаргане-2018» возложена на администрацию УОБО и областные государственные бюджетные учреждения культуры, подведомственные администрации округа. Шесть конкурсов областного уровня, в том числе конкурсы фольклорных коллективов «Один день бурята», исполнителей бурятской народной песни, эстрадной песни, улигершинов и исполнителей одической поэзии, конкурс красавиц «Дангина» и конкурс модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность» уже проведены. Остальные конкурсы будут проведены до начала фестиваля. Победители и призеры этих мероприятий войдут в число участников фестиваля, которые будут представлять весь наш субъект на «Алтаргане-2018».

О подготовке сборной спортивной команды УОБО для участия в фестивале доложил начальник отдела по национальным языкам и национальным видам спорта администрации УОБО Вениамин Хингеев. По его словам, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» будет выделено 140 тысяч рублей на проезд, питание и проживание команды в количестве 32 человек. Участники будут определены по итогам спортивных соревнований.

Напомним, в рамках «Алтарганы» будут организованы 14 конкурсных мероприятий, четыре из которых пройдут на территории поселка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района на трех площадках: в киноконцертном зале «Эрдэм», Центре досуга «Наран» и на территории Усть-Ордынского Национального музея. Это – конкурсы улигершинов и исполнителей одической поэзии, бурятской поэзии, эссе и презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса».

– Необходимо более детально и конкретно рассмотреть вопросы благоустройства улиц в центре поселка, учитывая каждый дом и придомовую территорию с определением ответственных лиц. Также поручаю подготовить до 24 апреля проект благоустройства территории автовокзала, проработать все вопросы ремонтных работ на священном месте – барисане, рассмотреть возможность заключения договоров социального партнерства с представителями бизнеса в целях благоустройства поселка, ремонта заборов, ограждений, палисадников, – подчеркнул Анатолий Прокопьев.

Вячеслав Мархаев поддержал главу округа, отметив, что подготовка столицы округа к предстоящему международному фестивалю – это ответственный и серьезный вопрос. Иркутская область проводила «Алтаргану» в 2008 году, опыт проведения есть, в том числе на территории поселка Усть-Ордынский.