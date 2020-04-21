|Культура
|22.04.2020
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Карантин не помеха: фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт при поддержке Wink
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Интернет, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» приглашает всех, кто скучает по прогулкам, живому общению, городским активностям, на грандиозное онлайн-шоу Вадима Самойлова («Агата Кристи»), которое пройдет 22 апреля в прямом эфире из Екатеринбурга.
Это будет живой полноценный концерт: большая сцена, профессиональный свет и звук, а на широких экранах позади артиста — яркое видеошоу, которое сопровождает все сольные выступления Вадима Самойлова. Задействованы передовые технические решения: Вадим будет выступать на сцене в Екатеринбурге, а музыканты аккомпанировать ему из Москвы и Санкт-Петербурга.
Трансляция концерта состоится при поддержке видеосервиса Wink в среду, 22 апреля, начало в 18.00 часов (время московское) на платформе 100gorodov.ru (лучше заранее пройти однокликовую регистрацию п
Для зрителей будет открыта виртуальная фан-зона: 100 человек получат приглашение в нее при помощи трансляции в Zoom (условия участия в фан-зоне доступны
По словам Вадима Самойлова, сегодня мир столкнулся с большим вызовом. «В то время, когда все вынуждены быть добровольно разъединены, чтобы уменьшить угрозу, я очень рад, что у нас, деятелей культуры, благодаря прогрессу есть современные технические средства. Они позволят нам обратиться к каждому из вас, достучаться до каждого сердца и разделить с вами надежды и уверенность в завтрашнем дне. Концерт посвящен именно этому — надежде на будущее, уверенности в том, что все будет хорошо, что мы справимся с любыми испытаниями», — подчеркнул музыкант.
– Всероссийская акция «Уличные музыканты» проходит по инициативе Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ). «В период карантина люди, проживающие в городах, невероятно скучают по прогулкам. Также запрет на проведение массовых мероприятий парализовал концертную жизнь в стране. Так появилась акция “Уличные музыканты”: до окончания режима самоизоляции мы проведем серию онлайн-концертов известных музыкантов, которые выступят в поддержку горожан, вынужденных весной находиться в четырех стенах. Музыканты будут выходить на виртуальные улицы, петь и рассказывать истории и байки про свой родной город и его жителей», – отметила руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.
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