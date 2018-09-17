|Культура
|18.09.2018
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«Каста» приедет на концерт в честь столетия ИГУ в Дворце спорта «Труд»
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Иркутск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском ДС «Труд» 19 октября состоится студенческий праздник в честь столетия ИГУ. Запланирован стилизованный и яркий концерт с элементами шоу. Хедлайнером вечера станет группа «Каста».
Кроме того, в концерте поучаствют лучшие вокалисты университета. Как отмечают организаторы, выйти на самую большую сцену города и спеть по соседству с рэп-звездами есть шанс у любого студента, магистра или преподавателя ИГУ. К участию приглашаются все поющие, музицирующие и читающие рэп артисты.
Также организатор концерта, агенство СВОИ, приглашает волонтеров попробовать себя в шоу-бизнесе и пройти стажировку при подготовке мероприятия. К участию приглашаются только студенты и молодые преподаватели ИГУ. Самых активных волонтеров ждет работа в ивент-индустрии.
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