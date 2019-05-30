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Культура
31.05.2019

«Кино под открытым небом» в Иркутске в этом году будут показывать на крыше

Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Кино под открытым небом» в Иркутске в этом году будут проводить на крыше творческого пространства «Перцель». Об этом сообщает пресс-служба «Дома кино».

– Классический и современный кинематограф предстанет во всей красе с изысканностью и лёгкостью Италии. В бесконечных путешествиях и ковбойских перестрелках. Предстанет в мирах гениев науки и искусства. Предстанет под звёздным небом. На высоте, – говорят в «Доме кино».

Проект стартует с 11 июня и будет проходить по вторникам и субботам.

КООРДИНАТЫ:

  • Кинопоказы будут проводиться по адресу: улица Гаврилова, 1а.
  • Начало – в 22:00.

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