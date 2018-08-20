Кинофестиваль «Человек и Природа» откроется фильмом об Александре Вампилове

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Распутина, который будет проходить с 21 по 25 сентября 2018 года, откроется фильмом «Облепиховое лето» о драматурге Александре Вампилове. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Фильм «Облепиховое лето» режиссёра Виктора Алфёрова повествует о последних годах жизни выдающегося драматурга Александра Вампилова. Для участия в кинофестивале «Человек и Природа» в Иркутск прибудет съёмочная группа во главе с исполнителем главной роли Андреем Мерзликиным.

Это будет иркутская премьера знаковой ленты, ещё не вышедшей в широкий прокат, но при этом уже отмеченной как зрителями, так и критиками. На следующий день после иркутской премьеры состоится творческая встреча со съёмочной группой, где у зрителей будет возможность задать интересующие вопросы режиссёру Виктору Алфёрову, второму режиссёру Елене Алфёровой, сценаристу Ольге Погодиной-Кузминой и ведущему актёру фильма Андрею Мерзликину.

На встрече состоится показ видеосюжета Иркутского областного кинофонда о том, как проходили съёмки фильма на Байкале. Творческая встреча со съёмочной группой состоится 22 сентября, в кинотеатре «Звёздный» (зал «Оскар»).

Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Распутина пройдёт в Иркутске с 21 по 25 сентября. В этом году для участия в кинофестивале поступило 624 работы из 45 стран мира. Усилиями отборочной комиссии в конкурсную и внеконкурсную программу было отобрано 54 работы из 27 стран мира, полностью сформированы конкурсная и внеконкурсная программы. В ближайшее время они будут опубликованы на сайте кинофестиваля.