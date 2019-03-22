«Книгамарт» стартовал в Иркутске 22 марта

Иркутск, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на площадке библиотеки имени Молчанова-Сибирского стартовал международный книжный фестиваль «Книгамарт». Ежедневно в режиме нон-стоп в рамках мероприятия гостей ожидает небывалое количество интересных лекций, выставок, презентаций, семинаров и даже концертов.

– «Книгамарт» – фестиваль семейного чтения. Книги хочется читать всей семьей, и не уткнувшись в планшет, а хочется издания листать. Наше мероприятие об этом: мы собираемся, читаем книги, листаем их, говорим с писателями. На фестиваль мы пригласили большой пул авторов, в том числе из Белоруссии, Монголии, Польши и организовали телемост с Кельнской библиотекой. Поэтому наш «Книгамарт» – международный, – отметил на открытии фестиваля его программный директор, историк, президент клуба молодых ученых «Альянс» Алексей Петров.

Также он рассказал, что два предваряющих фестиваль мероприятия – встречи с журналистом, писателем Бориславом Козловским и детским писателем Андреем Усачевым – прошли при полном аншлаге. Послушать лекцию Борислава Козловского о том, как «писать странное», собрались около 400 человек, а за автографами Андрея Усачева пришли 120 молодых мам Иркутска.

Генеральными партнерами фестиваля выступили Иркутская нефтяная компания и правительство Иркутской области. Слова благодарности в их адрес на открытии звучали не единожды. Директор фестиваля Владимир Кочетов выразил особую признательность меценатам.

– Иркутская нефтяная компания начинает подменять официальные власти по количеству и качеству поддержки мероприятий. Спасибо им за то, что понимают, насколько это важно для Иркутска. Наш фестиваль, наш эксперимент на базе «Молчановки» по масштабу и продолжительности, вероятно, первый в истории, я не нашел аналогов нигде. Это вдохновляет. Нас ждет четыре дня книжного счастья, – поделился Владимир Кочетов.

Напомним, концепция фестиваля предполагает наличие своего героя для каждого дня. Программный директор Алексей Петров предложил отойти от проверенного формата и обойтись без Валентина Распутина, Александра Вампилова и Евгения Евтушенко.

– Они есть в программе, но их нет на «обложке». После долгих дискуссий коллеги согласились со мной, что мы должны наконец показать других людей, других героев. Поэтому первый день посвящен путешествиям и путешественнику Григорию Шелихову, который сделал очень много для развития дипломатии в России и для Иркутска в частности.

Второй день фестиваля будет детским и его героем станет Иван Молчанов-Сибирский, третий день посвятят театру и его иконой станет Леонид Гайдай. Четвертый день расскажет о книгах народов мира и его лицом выбран Ярослав Гашек.

После Иркутска «Книгамарт» отправится в другие города области – Черемхово, Ангарск и Усолье-Сибирское. Организаторы называют это еще одним любопытным экспериментом, поскольку там люди еще больше обделены вниманием и нуждаются в возможности пообщаться с экспертами и писателями. «Книгамарт» им такую возможность подарит.

Алина Майская, Телеинформ. Фото автора