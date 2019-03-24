«Книгамарт» в Иркутске: библиотекари vs блогеры

Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы развития книжной культуры и популяризации чтения обсудили в Иркутске на книжном фестивале «Книгамарт» 23 марта.

Напомним, фестиваль проходит в Иркутске с 22 по 25 марта на базе областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Генеральными партнерами мероприятия выступают Иркутская нефтяная компания и правительство региона.

В рамках «Книгамарта» состоялся круглый стол под названием «В Иркутске выступит литератор из Чехии Ярослав Гашек: кто виноват и что делать?».

Поводом для именно такого названия мероприятия послужила ошибка одного из журналистов. Когда в ходе подготовки фестиваля зашла речь о том, что один из дней мероприятия будет посвящен Ярославу Гашеку, который некоторое время жил в Иркутске и издавал здесь газету, в одном из СМИ в материале о программе «Книгамарта» появилась фраза «В Иркутске выступит литератор из Чехии Ярослав Гашек». Организаторы обсуждения сочли ее достаточно ярким примером, демонстрирующим как безграмотность отдельных людей, так и то, как они вводят в заблуждение всех остальных.

Сегодня складывается сложная ситуация, когда библиотекарю, преподавателю, филологу, литератору сложно выйти на контакт с широкими слоями общества, особенно с молодежью, донести до них свои идеи, заниматься широкой популяризацией чтения.

При этом в последнее время начали набирать популярность книжные блоги в соцсетях и мессенджерах. Но здесь, как отмечают эксперты, ситуация тоже не однозначна. Ведь, как правило, на этих страницах люди делятся исключительно собственным субъективным мнением о той или иной книге. И оно может совершенно не отражать реальность – тем более, что большинство из них не имеет литературного образования, какой-либо базы для объективной аналитики.

И в то же время у этих людей очень большая аудитория, для многих их мнение является крайне авторитетным. Тогда как библиотекари просто не умеют и не могут также подавать свою точку зрения.

– Я бы не смогла так же двигаться и говорить перед камерой, как это делают многие блогеры, – говорит директор «Молчановки» Лариса Сулейманова.

– Многие библиотекари не могут говорить с аудиторией простым человеческим языком, – отмечает книжный журналист из Москвы Любовь Казаченкова. – Говорить умно – не очень хорошо, это многие не воспринимают, особенно молодежь.

И сейчас библиотекари вынуждены искать новые решения и подходы к широкой аудитории.

– Библиотека – это, прежде всего, не место, а функция, задача которой – делать мир понятнее, – говорит Лариса Сулейманова.

И сегодня нужно искать новые подходы и выстраивать нестандартные взаимоотношения, чтобы сохранять роль института, где человек сможет получить советы и рекомендации по чтению книг.

– Нужно учиться говорить на том же языке, что и остальные, – отмечает директор библиотеки. – быть готовыми к диалогу. И неважно, что именно приведет к нам людей, главное, что уже на месте они смогут сделать собственный выбор изо всего существующего разнообразия.

– Ошибки журналистов, блогеров и так далее сообщество библиотекарей и знатоков литературы предпочитает либо игнорировать, либо критиковать, – говорит литературный критик из Москвы Александр Гаврилов. – И это приводит к еще большему разрыву коммуникаций между этими группами – получается, что одних дураков ругают другие дураки. А нужно выстраивать диалог, обсуждать, налаживать общение.

В свою очередь библиофил Григорий Хенох предлагает еще одно решение вопроса:

– Нужно в образовательную программу для библиотекарей добавить PR и рекламу, и тогда проблема исчезнет сама собой.