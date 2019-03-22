«Книгамарт» в Иркутске: истории о Халхин-Голе

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках фестиваля «Книгамарт» в иркутской областной библиотеке Молчанова-Сибирского открылась выставка «Халхин-Гол-80» из фондов музея народной армии МНР, посвященная военному конфликту 1939 года. На ней можно увидеть картины монгольских художников, посвященные событиям тех лет, фотографии и краткие сведения об этой странице истории. В открытии приняла участие делегация из Монголии.

В этом году Монголия отмечает 80-летие со дня окончания боев на Халхин-Голе и победу советско-монгольских войск над Японией. В честь этой памятной даты с марта по ноябрь в республике запланирован цикл мероприятий. Выставка «Халхин-Гол-80» – одно из них. Ее подготовил мемориальный музей имени Георгия Жукова в Улан-Баторе при поддержке Иркутского областного клуба коллекционеров.

С приветственным словом на открытии экспозиции выступил директор Музея монгольского воинства, полковник Ганзориг.

– Спасибо за возможность рассказать о том, что было 80 лет назад при Халхин-Голе. Наш народ будет вечно чтить и уважать ваш подвиг. Мы часто об этом вспоминаем, как будто это было только вчера. Я вижу, что в зале присутствует наше будущее, молодое поколение, которое должно помнить и рассказывать потомкам о том, как 80 лет назад наши совместные войска плечом к плечу сражались за суверенитет Монголии, – отметил Ганзориг.

О значении России в истории Монголии полковник ответил, что Россия – вечный друг республики. Кроме фотографий и копий картин, изображающих батальные сцены военного конфликта на Халхин-Голе, на выставке представлен стенд с редкими монгольскими медалями, марками, письмами и военными миниатюрами в скульптурах. Все они – собственность председателя Иркутского областного клуба коллекционеров Сергея Коробова.

– Здесь есть и снимки фотографа Трошина, который был на Халхин-Голе. Было всего несколько фотографов, которым разрешили снимать там. Кроме того, снимки можно было делать только с июля, тогда как конфликт начался весной. До этого все было в строгой секретности. Так что снимки редкие и ценные. Еще ценность представляют марки, прошедшие почту. То есть те, что клеили на письма прямо с Халхин-Гола. Это вообще штучные экземпляры, – рассказал Сергей Коробов.

Напомним, международный фестиваль «Книгамарт» проходит в Иркутске с 22 по 25 марта. В программе – лекции, встречи, выставки и презентации. Генеральный партнер мероприятия – Иркутская нефтяная компания.

Алина Майская, Телеинформ. Фото автора