«Книгамарт» в Иркутске: Наталья Меркулова рассказала о связи книг и кино

Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Особым гостем международного фестиваля «Книгамарт» в Иркутске стала российский режиссер и сценарист, лауреат и участник многих кинофестивалей, автор нашумевшей ленты «Человек, который удивил всех», а также бывшая иркутянка Наталья Меркулова. Казалось бы, что делать киношникам на книжном событии? Оказалось, что эти две сферы более чем связаны.

– Когда Леша Петров позвал меня на «Книгамарт», я была удивлена. Я ведь не писатель, книг не пишу, только их читаю и то по работе. Более того, меня удивило, что есть такой книжный фестиваль, что люди еще читают бумажные книги, ведь это дорого. Мои друзья читают только электронные издания. Поэтому я была в шоке, что Иркутск, оказывается, практически книжная столица. Здесь люди читают книги, пишут их и печатают здесь же. Это здорово, – произнесла вступительное слово Наталья Меркулова.

Поразмыслив, режиссер поняла, что имеет к фестивалю самое прямое отношение. Сейчас в эфир первого канала вышел сериал «Гоголь», сценарий к которому написала Наталья Меркулова. Поэтому в последнее время произведения великого писателя стали для нее настольной книгой.

– Человек из мира кино близок к книгам и книжному фестивалю. Книги – это ресурс для киношников. Вся новая современная литература мгновенно скупается продюсерами. Уже потом они решают, экранизировать книгу или перепродать права. Но сначала на каждое новое произведение идет настоящая охота, – поделилась Наталья Меркулова.

Затем настал черед задавать вопросы. Гость из зала спросил, почему она выбрала именно кино, а не театр. На что Наталья Меркулова ответила, что ее профессия началась с тележурналистики и она уже привыкла, что рядом всегда есть человек с камерой. За время учебы на высших режиссерских курсах ей удалось поставить несколько спектаклей, Меркуловой это симпатично, поэтому в будущем у нас есть шанс увидеть ее в качестве режиссера театральных постановок.

– Театральные режиссеры очень активно заходят на кинополе, я думаю, что нам, кинематографистам, тоже нечего стесняться и можно двинуть к ним. Это пограничная индустрия, где можно путешествовать из одного мира в другой, – прокомментировала она.

Также режиссер дала очень высокую оценку отечественному кинематографу, перечислив фильмы, которые представляют Россию на престижных кинофестивалях. «Лето», «Довлатов», «Человек, который удивил всех» и «Кислота» – это картины, которые покорили Каннский, Венецианский и Берлинский фестивали. Поэтому нельзя говорить о том, что в России не снимают хороших, качественных фильмов.

А вот режиссером, как выяснилось, Наталья Меркулова стать и не мечтала.

– Я же из деревни, как я могла подумать об этом? Где я и где режиссура. Даже журналистика для меня была за гранью. Просто так сложилось, что в 10 классе я написала заметку в местную тулунскую газету. Ее неожиданно опубликовали. Так я негласно получила разрешение помечтать о том, что можно поступить на журфак. Повезло, в тот год отменили экзамен по иностранному языку, иначе я бы не прошла. В нашей школе не преподавали ничего кроме русского. И это мне позволило запрыгнуть в последний вагон и поступить на отделение журналистики, – вспоминает режиссер.

У зрителей было еще множество вопросов. О фильме «Человек, который удивил всех», о его смыслах и работе с известным русским актером Евгением Цыгановым. Спрашивали про нелюбовь к Иркутску, которая, по ее словам, теперь уже в прошлом.

В конце встречи программный директор фестиваля «Книгамарт» Алексей Петров вручил Наталье Меркуловой награду, которую она получила в рамках первой церемонии вручения сибирской премии достойных дел «Глаголы иркутского времени» в номинации «Расширять Иркутск» еще в декабре 2018 года. Теперь наконец-то награда добралась до адресата.

Напомним, фестиваль «Книгамарт» проходил в Иркутске с 22 по 25 марта на базе областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Генеральными партнерами мероприятия выступили Иркутская нефтяная компания и правительство региона.