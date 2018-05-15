Книгу для детей о Байкале представят на фестивале #Иркнига

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Новую детскую книгу о Байкале презентуют иркутянам на детской площадке книжного фестиваля #Иркнига 19 мая. Часть средств на издание книги была собрана жителями Иркутска и других городов на краудфандинговой платформе.

Инициатором создания книги «Байкал. Прозрачное чудо планеты» стала Мария Бызова, директор иркутского магазина «Кукуля»: «Когда я была ребенком, мне подарили двухтомник «Сказки озера Байкал», и тогда мне, девочке, выросшей не в Иркутской области, казалось, что Байкал – это волшебное место с удивительными людьми. Очень хотелось побывать в этих краях и увидеть красоту своими глазами. Моя мечта сбылась. И мне всегда хотелось, чтобы и другие дети, живущие в разных городах России и за ее пределами, могли познакомиться с Байкалом. Однако современной книги, которая рассказывала бы об озере простым, доступным, интересным языком, до настоящего времени не было».

– Книга получилась действительно «народной»: в краудфандинге приняли участие более 400 спонсоров из Бельгии, Великобритании, Германии и множества российских городов: Иркутска, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Уфы, Казани, Оренбурга, Омска и других, – рассказала Мария Бызова.– Было выкуплено около 1100 лотов. Самыми популярными стали «книга самовывозом» и «книга с автографом автора».

Нужную сумму (176 тысяч рублей) собрали за неделю до окончания кампании. Благодаря деньгам, полученным «сверху» (21 тысяча рублей), стал возможным приезд автора книги Александра Ткаченко в Иркутск. 19 мая в 11:00 на детской площадке фестиваля #Иркнига (шатер перед ТРК «Модный Квартал») автор встретится с читателями, расскажет о создании книги, ответит на вопросы иркутян, сообщают организаторы.

Напомним, программа фестиваля #Иркнига включает в себя мастер-классы с писателями и издателями, книжную ярмарку, работу творческих мастерских, лекции. К слову, фестиваль поддерживает акции по популяризации книг, в том числе такие, как буккроссинг, к которым присоединяются не только самостоятельные любители литературы, но и целые организации.

Так, например, агентство недвижимости «Тысячелетие» присоединилось к проекту «Буккроссинг», теперь любой желающий может прийти в офис по адресу ул. Академическая д. 74 и взять имеющуюся или оставить свою книгу. «На книжной полке пока только чуть более 20 экземпляров книг, но надеемся, что вскоре благодаря любителям чтения и сотрудникам агентства книжная полка заполнится. Ждем всех желающих с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов», – отмечают сотрудники агентства.

СПРАВКА:

Буккроссинг (bookcrossing) возник в 2001 году по инициативе специалиста по интернет-технологиям, американца Рона Хорнбэкера. Движение из США переместилось в Европу и было тепло встречено в Италии, затем во Франции и по всей Европе, вплоть до Финляндии. В общем же, сейчас по миру в системе распространения книг зарегистрировано более 2 миллионов участников и 10 миллионов книг.